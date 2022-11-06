Патриарх Кирилл в главном храме Росгвардии намекнул на применение ядерной доктрины РФ

Глава Русской православной церкви в присутствии чиновников Федеральной службы войск национальной гвардии РФ заявил об “опасностях, которые бросают вызов самому существованию нашей страны”.

В воскресенье, 6 ноября, патриарх РПЦ Кирилл в подмосковной Балашихе после литургии в новом Князь-Владимировском храме, который строился на средства Росгвардии,

буквально зацитировал один из пунктов военной доктрины РФ, позволяющий применять ядерное оружие.

Фрагменты его заявления перед собравшимися высокопоставленными должностными лицами Федеральной службы войск национальной гвардии РФ публикуют российские пропагандистские СМИ.

Глава РПЦ после освящения храма Росгвардии говорил, в частности, о внешних силах, которые якобы сталкивают в военном противостоянии "братские народы", пытаясь ослабить "Святую Русь", под которой он понимает Россию, Беларусь и Украину.

По словам патриарха Кирилла, сегодня Россия сталкивается с такими опасностями, что "бросают вызов самому существованию страны".

Как известно, российские чиновники ранее неоднократно заявляли, что, согласно российской военной доктрине, применение Россией ядерного оружия возможно в том случае, когда под угрозу поставлено само существование государства.

Напомним, в дипломатических кругах Франции упоминание Путина об американских бомбардировках Хиросимы и Нагасаки восприняли как намек на возможное применение тактического ядерного оружия.

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