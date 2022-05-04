Патриарх Кирилл заявил, что папа Римский Франциск выбрал "некорректную тональность" — СМИ

В России представители Московского патриархата заявили, что папа Римский Франциск выбрал "некорректную тональность" для передачи разговора с патриархом Кириллом о войне в Украине.

Об этом пишет российское издание "Новая газета".

Отмечается, что патриарх поблагодарил Фринциска за организацию разговора и поделился с ним "своим видением нынешней непростой ситуации". Он рассказал о "конфликте, который начался в 2014 году с Майдана, событиях в Одессе". Отдельно сказал, что "НАТО якобы уверяли РФ, что не будут расширяться на восток".

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“Конечно, эта ситуация связана для меня с большой болью. Моя паства находится с обеих сторон противостояния, это в основном православные люди. Часть противостоящих относится и к Вашей пастве. Поэтому я хотел бы, абстрагируясь от геополитической составляющей, поставить вопрос о том, как мы и как наши Церкви можем повлиять на состояние дел? — приводит издание слова Кирилла.

Интересно и то, что сам понтифик итальянскому изданию рассказал, что российский патриарх в разговоре с Франциском "в течение 20 минут зачитывал по бумажке причины, оправдывающие российское вторжение в Украину".

Папа Римский тоже просил о встрече в Москве с Путиным, но ответа на это так и не получил.

Напомним, что ЕС может ввести санкции против московского патриарха Кирилла.

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