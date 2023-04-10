Патриарх РПЦ Кирилл назвал новую "причину" войны в Украине: цинизм поражает

Глава Русской православной Церкви патриарх Кирилл (Гундяев) заявил, что причиной войны в Украине стали не имперские желания Путина, а конфликт Запада и России на фоне отсутствия "общих христианских ценностей".

Такое московский патриарх сказал в воскресенье, 9 апреля, пишут российские ОМП.

"Ставилась задача взять нас голыми руками, без всякой войны, обмануть нас, втянуть в свой мир, привить нам свои ценности. Но народ наш и руководство наше поняли, что эти ценности противоречат нашим, ведь Святая Русь, слава Богу, сохраняет христианские ценности, "которые и были включены в систему национальных ценностей. Когда же стало понятно, что ничего общего уже нет, все это привело к военному противостоянию", — заявил он.

Позорные случаи священников Московского патриархата

Напомним, 3 апреля в Иршанске на Житомирщине священник УПЦ МП ударил мальчика с флагом Украины. По информации местных СМИ, тогда на собрании люди высказались за переход в ПЦУ, а священник УПЦ МП не давал верующим ВЦУ зайти в храм.

Ранее сообщалось, что на Буковине с позором выгнали из храма священника МП, который отказывался отпевать павшего воина.

Также подобный случай произошел в селе Любарцы Киевской области, где священник УПЦ МП отказывался отпевать погибших на войне бойцов. Позже община села перешла в Православную церковь Украины.

Восхвалял Россию и призвал к "объединению": на Черкасщине митрополиту УПЦ МП вручили подозрение

Читайте также: