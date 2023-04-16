Патриарх РПЦ Кирилл назвал украинцев "малороссами" и цинично попросил "мира"

Предстоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл во время Пасхального богослужения сделал очередное циничное заявление о войне.

Об этом пишут пропагандистские СМИ РФ.

Приспешник российского диктатора Владимира Путина, поддерживающий войну против Украины, обратился к украинцам, которых назвал "малороссами", живущими на "русской земле", с требованием "мира".

"Сегодня об этом будет моя особая молитва, и я просил бы вас всех присоединиться к этой молитве, чтобы Господь благословил землю Русскую. Когда я говорю "русскую", я имею в виду Русь, из которой вышли и великороссы, и малороссы, и другие народности, но та же Русь, с которой все мы связаны исторически, духовно и цивилизационно. Пусть Господь поможет нам, пройдя те испытания, которые сейчас имеют место, вновь обрести мир, взаимное уважение, согласие, способность жить и работать вместе. Да хранит Господь землю Русскую, да хранит Господь все народы, исторически живущие на этой огромной части суши. Да хранит Господь страны наши, да укрепит мир и любовь в отношениях между нами", - цинично выдал Гундяев.

Патриарх РПЦ также призвал противостоять научно-техническому прогрессу человечества.

"Сегодня в глобальном масштабе развивается новое язычество, которое основывается на поклонении разным производным от человека — поклонению прогрессу, науке, технике", — заявил он.

Напомним, в Пасхальную ночь российские захватчики совершили провокацию и обстреляли церковь во временно оккупированном Донецке – погибла женщина, ранены.

Оккупанты также обстреляли церковь в Запорожской области.

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