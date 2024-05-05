Патриарх Варфоломей призвал провести обмен пленными "всех на всех" между Украиной и РФ

Предстоятель Константинопольской православной церкви патриарх Варфоломей призвал провести обмен пленными военнослужащими между Украиной и Россией по принципу "всех на всех".

Об этом Патриарх заявил во время Пасхальной литургии.

Варфоломей добавил, что продолжает молиться о справедливом мире в Украине.

"Мы молимся за справедливый мир в многострадальной Украине. Духовно мы поддерживаем инициативу по обмену военнопленными между Россией и Украиной по случаю великого праздника Пасхи. Это было бы очень конкретным выражением силы Воскресения. Мы молим Господа милости просветить наши умы и сердца, чтобы мы могли идти путем истины и свободы, полные воскресения и надежды, с воскресшим Христом на наших устах", – сказал в своем обращении Варфоломей.

Напомним, предстоятели православных и греко-католических церквей в Украине поздравили верующих с Пасхой.

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