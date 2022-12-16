Patriot для Украины: Пионтковский рассказал, как США изменили отношение к военной помощи

Планы Пентагона отправить в Украину системы противоракетной обороны Patriot свидетельствуют, что США не хотят ждать капитуляции России слишком долго.

Об этом рассказал российский публицист и социолог Андрей Пионтковский в интервью на Youtube-канале ТСН.

"Буквально вчера на очень серьезных всех американских каналах подчеркивается, что принято решение о предоставлении противовоздушной обороны Patriot. Мне это решение представляется важным не только в смысле усиления противовоздушной обороны. Принципиально, что американцы начали снимать с себя наложенные ими самими ограничения. Например, не поставлять дальнобойные ракеты ATACAMS - самый критический вопрос, которого Украина требует все время. Американцы начали переходить наложенные на себя ограничения в последние дни", - отметил социолог.

По его словам, ранее американцы "все-таки как-то сдерживали себя".

"Такая точка зрения официально не высказана, но я чувствую ее в Вашингтоне. Да, победа Украины безусловно будет одержана. Но если мы сейчас дадим украинцам этот набор вооружений - дальнобойные ракеты, танки... Они одержат такую сокрушительную победу, что не только Путин потеряет власть, но вся верхушка. В этом опасность, с точки зрения американцев: Украина восстановит территориальную целостность, но по другую сторону границы останется громадная страна, в которой рухнула власть", - рассказал Пионтковский.

Эксперт прогнозирует, что в таком случае начнется "классическая русская смута - гражданская война между частными армиями".

"Уже сейчас в России насчитывается четыре частные армии. Все знают о двух - Кадырова и Пригожина, но возникла еще армия Рогозина и какого-то бандита Армена Горловского. Перспектива смуты, захватывающей громадную территорию России, настолько пугает американцев, что у них возникает мысль - не лучше ли нам достичь управляемой капитуляции России, чтобы эти люди остались у власти и как-то отступили на свою территорию? Там уже какие-то разные варианты - или Путин, или какие-то из окружения Путина, чтобы они как-то контролировали эту ситуацию", - объяснил он.

По словам Пионтковского, "такая мысль есть у американцев, и она играет негативную роль, сдерживает поток необходимого вооружения". Однако, уточнил эксперт, "эта точка зрения теряет свои позиции - ждать долго невозможно".

Напомним, американские СМИ сообщили, что Пентагон на днях должен объявить о планах отправить в Украину системы противоракетной обороны Patriot.

Посольство России в США в ответ обвинило Вашингтон в "провокационном шаге" и пригрозило "непредсказуемыми последствиями".

В администрации президента США пока не подтвердили информацию о том, что Вашингтон планирует поставить Украине системы ПВО Patriot в следующем пакете военной помощи.

В свою очередь, советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что Украина получит от США противоракетные комплексы Patriot в кратчайшие сроки.

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