"Patriot их прожуют и выплюнут": пилот F-16 высмеял российскую авиацию

Пилот истребителя F-16 подполковник Дэн Хэмптон заявил, что сомневается, что РФ сможет сформировать ударную эскадрилью для ударов по Украине. Даже если бы у России это получилось, ЗРК Patriot смогут уничтожить вражеские самолеты.

Об этом Хэмптон рассказал в интервью изданию "Голос Америки".

По словам американского пилота, он сомневается в том, что у РФ пока есть высококвалифицированные специалисты и оборудование для того, чтобы сформировать ударную авиационную группу.

"Если у них были эти люди, и это оборудование, почему они не использовали его год назад, не правда ли? Я имею в виду почему сейчас?" — сказал Хэмптон.

Он также заявил, что Москва очень сильна в пропаганде. Все сведения о могуществе российской армии исходят из самой РФ. Например, если ударная эскадрилья будет сформирована из бомбардировщиков, то с ними могут справиться и украинские МИГ-29.

"И не забывайте о Patriot, Patriot их прожуют и выплюнут", — сказал пилот.

Кроме того, Хэмптон заявил, что в долгосрочной перспективе Украине могли бы помочь новейшие истребители F-16, которые называются Block-70. По словам пилота, это очень мощный самолет. Более того, в будущем Украина могла бы пойти дальше, чтобы приобрести F-35.

Напомним, ранее постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер на заседании Постоянного совета организации заявил, что российская пропаганда постепенно становится все более абсурдной и утверждает, что армия РФ уже уничтожила в Украине несколько десятков комплексов Patriot.

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