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Patriot к зиме: Британия выделяет новый пакет обороны для Украины
Пакет будет включать в себя ракеты Patriot и другие средства ПВО, которые должны усилить защиту страны накануне зимы.
Великобритания выделяет 100 млн. фунтов стерлингов, или около 116 млн. евро, на новый пакет противовоздушной обороны для Украины. В него войдут ракеты для систем Patriot, которые планируют поставить до наступления зимы.
Об этом «Европейской правде» сообщили в британском правительстве.
Пакет также подразумевает перехватчики для ПВО, артиллерийские снаряды большого калибра и беспилотники. Вооружение должно помочь Украине защищаться от российских атак в зимний период.
Снабжение будут осуществлять через механизм PURL, по которому союзники закупают американское оружие для Украины.
В британском правительстве отметили, что ракеты Patriot и другое оборудование для ПВО должны поступить в зиму, чтобы усилить защиту критической инфраструктуры, гражданского населения и украинских военных.
Решение было принято после визитов британского премьер-министра и министра обороны в Киев, во время которых украинский президент отмечал необходимость дополнительной поддержки накануне зимы.
«И премьер-министр, и я во время наших первых визитов в Киев ясно осознали, насколько важно поддерживать Украину в течение этой зимы, поскольку Путин готовится использовать зиму как оружие, продолжая варварские атаки на гражданские объекты и объекты энергетики. Мы пообещали мобилизовать союзников и оказывать больше поддержки, где только сможем», — заявил глава Минобороны Великобритании Вес Стритинг.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что США могут предоставить «зимний пакет» для Украины, включающий средства противовоздушной обороны и энергетическую помощь.
«Речь идет не только о ракетах. Речь идет также о СПГ [сжиженном природном газе]… и о мерах по деэскалации», — сказал он.
Также Владимир Зеленский сообщал, что Украина первой должна получить новые усиленные системы SAMP/TNG.
Кроме того, Украина может получить дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot накануне зимы — страны, имеющие эти комплексы, рассматривают несколько вариантов их быстрой поставки. Франция и Италия параллельно готовят передачу Украине SAMP/T и ракетам Aster.