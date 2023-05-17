"Patriot получил минимальные повреждения": в CNN рассказали, будут ли забирать систему на ремонт

По словам источников, сама система все еще работает, и радарный компонент Patriot, один из его важнейших элементов, не был поврежден.

Повреждения системы противовоздушной обороны Patriot после российской ракетной атаки вблизи Киева во вторник, 16 мая, минимальныt.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на троих официальных лиц США, причем один чиновник описал это как "незначительное повреждение".

По информации издания, США отправили инспекторов проверить систему после того, как украинские силы сообщили, что ЗРК, похоже, был поврежден.

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По словам официальных лиц, сама система все еще работает и радарный компонент Patriot, один из его важнейших элементов, не был поврежден. Представители США не верят, что Patriot нужно будет убирать с места базирования для ремонта.

Полная батарея Patriot имеет шесть основных компонентов: генераторы, радар, станцию управления, антенны, пусковую станцию и ракеты-перехватчики. Компоненты работают вместе, чтобы запустить ракету Patriot и успешно навести ее на цель.

Еще не установлено, как именно получил повреждение Patriot – обломками сбитой российской ракеты или непосредственным ее попаданием. Официально Украина заявляла, что сбила все ракеты, которые Россия запустила в последнюю атаку.

Представители США считают, что российские военные смогли уловить сигналы, излучаемые Patriot, что позволило им нацелиться на систему с помощью гиперзвуковых ракет.

В отличие от некоторых средств противовоздушной обороны меньшей дальности, предоставленных Украине, которые являются мобильными, большая батарея Patriot является большей и стационарной системой, позволяющей российским силам со временем сосредоточиться на месте удара.

CNN напоминает, что сейчас в Украине две системы противовоздушной обороны Patriot: одну передали США, а другую совместно передали Германия и Нидерланды.

"Непонятно, какая из этих систем была повреждена, но вывод одной из строя — даже на короткий период — повлияет на способность Украины защищать Киев на фоне усиления российских ракетных атак", — считают журналисты.

Напомним, что Россия ночью 16 мая совершила очередной массированный обстрел Киева. Украинские защитники сбили все 18 ракет, выпущенных россиянами.

Российские пропагандисты стали убеждать, что во время ночной ракетной атаки 16 мая якобы уничтожена система ЗРК Patriot.

Издание CNN предположило, что россияне действительно могли повредить ЗРК, но точно ничего не уничтожили.

Советник главы ОП Михаил Подоляк объяснил, кому и почему выгодны слухи об уничтожении Patriot.

Спикер командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявлял, что американский комплекс Patriot не может быть уничтожен ракетой "Кинжал".