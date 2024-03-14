Patriot продолжает боевую работу на прифронтовой территории – командующий Воздушными силами

Николай Олещук отметил, что украинские силы, по возможности, пытаются сковывать действия вражеских бомбардировщиков, а при случае – уничтожать противника.

Зенитные ракетные подразделения, в том числе и Patriot, продолжают выполнять боевые задания в определенных районах прифронтовых территорий.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Петр Олещук.

Командующий Воздушными силами отметил, что враг продолжает атаковать Украину на различных направлениях управляемыми авиабомбами и авиационными ракетами. Воздушные силы привлекают все средства и инструменты, чтобы держать российскую авиацию на расстоянии, сковывать действия российских "сушек" и уничтожать противника.

"Уверяю, зенитные ракетные подразделения, в том числе и Patriot, продолжают выполнять задачи в определенных районах прифронтовых территорий", – написал он.

Олещук напомнил, что и украинские летчики каждый день выполняют боевые задания, героически уничтожая оккупанта.

Генерал-лейтенант поблагодарил "всех, кто в строю, всех, кто помогает" и особо отметил огромный вклад тысяч добровольцев в сохранение будущего украинского народа.

Напомним, ранее российские кафиры заявили об уничтожении Patriot в Украине.

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