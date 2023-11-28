"Patriot себя показал": в Воздушных силах сообщили, сколько "Кинжалов" уже сбили

Украинская ПВО сбила уже 15 российских гиперзвуковых ракет "Кинжал", которые россиян считали не сбиваемыми.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью изданию " Новости ".

"Сейчас мы уже имеем 15 сбитых "Кинжалов". Плюс еще десятки сбитых баллистических ракет, летевших на Киев. Patriot себя показал", – сказал Игнат.

По его словам, это впервые произошло 4 мая 2023 года.

"Это была сенсация фактически на весь мир. Поэтому надо было очень взвешенно это делать. Я узнал очень быстро… Но можно ли этой радостью поделиться со всем миром? У нас было небольшое селекторное совещание руководящего состава, я тоже там участвовал. Было принято решение немного придержать обнародование этой информации, выпустили они "Кинжал" — и пусть думают, где он делся (смеется). Нам нужно было время, чтобы понаблюдать за реакцией врага, совершить определенные маневры и прочее. Тогда мы публиковали эту информацию в полной коммуникации с согласованием у командующего Воздушными силами Олещука и главнокомандующего ВСУ Залужного", – вспомнил Игнат.

По его словам, Воздушные силы сутки держали информационную тишину. Но, к сожалению, отдельные СМИ распространили эту информацию раньше – хотя их просили тоже подержать паузу.

"Это все же делается не просто так. Информация — тоже оружие, которое нужно умело применять. И иногда время — это тоже оружие. У нас, к сожалению, многие этого не понимают", — пояснил спикер Воздушных сил.

Ранее Юрий Игнат подтвердил, что в мае 2023 года Patriot сбил над Брянской областью пять российских самолетов.

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