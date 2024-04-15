Patriot в Польше могут прикрывать запад Украины: потрясающее заявление Дмитрия Кулебы

Украина и Польша ведутся переговоры о том, чтобы системы ПВО Patriot прикрывали западные области. К обсуждению также привлечены другие представители стран НАТО.

Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона.

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"Сейчас все реально. Но рассматриваются очень разные решения. На самом деле это бы защитило страны НАТО от "прилетов" на их территории ракет или российских дронов", — сказал Кулеба.

Дипломат отметил, что все батареи Patriot зависят от решения США.

"Это американская система. Мы точно знаем, где и что находится. Уже идут активные переговоры по 2 батареям Patriot и по одной батарее SAMP-T. И если бы сейчас была готовность стран, где они расположены, их нам передать, то это был бы вопрос недель. Когда мы сидим за закрытыми дверями, то я буквально всем партнерам говорю: дорогие мои, что угодно, хотите в аренду, давайте в аренду, хотите, чтобы он прикрывал вашу границу, давайте будет прикрывать вашу границу, но дайте", — сказал глава МИД эфире ТСН.Неделя.

По состоянию на 12.00 польская сторона не комментировала заявление Кулебы.

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