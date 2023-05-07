Patriot vs "Кинжал": Резников рассказал подробности о сбивании российской ракеты над Киевом

Министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил, что во время ракетной атаки на Киев, система ПВО Patriot сбила российскую ракету "Кинжал". Он подчеркнул, что это опровергает миф о том, что российское оружие "не имеет аналогов".

Об этом он написал в Twitter.

Резников подчеркнул, что российская пропаганда пытается навязать нарратив о том, что российское оружие является лучшим в мире и единственным в своем роде, мол "нет аналогов".

"Это большое заблуждение. Система Patriot, новое мощное средство украинской противовоздушной обороны, сбила гиперзвуковую аэробалистическую ракету Х-47, которую российские военные преступники запустили по нашей стране. Раньше у нас не было возможности уничтожать такие цели, но с поддержкой наших друзей невозможно становится возможным!", — подчеркнул министр.

Напомним, воздушные силы Украины подтвердили, что они впервые сбили российскую гиперзвуковую ракету "Кинжал" с ЗРК "Patriot". Произошло это в небе над Киевом в ночь на 4 мая.

Однако спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат подчеркнул, что "радоваться рано, ведь нужно гораздо больше этих систем".

Читайте также: