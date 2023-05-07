Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Patriot vs "Кинжал": Резников рассказал подробности о сбивании российской ракеты над Киевом

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
3495
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Patriot vs "Кинжал": Резников рассказал подробности о сбивании российской ракеты над Киевом

Резинков прокомментировал сбивание ракеты "Кинжал". / Фото: commons.wikimedia.org

Министр подтвердил успешную работу украинской ПВО.

Министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил, что во время ракетной атаки на Киев, система ПВО Patriot сбила российскую ракету "Кинжал". Он подчеркнул, что это опровергает миф о том, что российское оружие "не имеет аналогов".

Об этом он написал в Twitter.

Резников подчеркнул, что российская пропаганда пытается навязать нарратив о том, что российское оружие является лучшим в мире и единственным в своем роде, мол "нет аналогов".

"Это большое заблуждение. Система Patriot, новое мощное средство украинской противовоздушной обороны, сбила гиперзвуковую аэробалистическую ракету Х-47, которую российские военные преступники запустили по нашей стране. Раньше у нас не было возможности уничтожать такие цели, но с поддержкой наших друзей невозможно становится возможным!", — подчеркнул министр.

Напомним, воздушные силы Украины подтвердили, что они впервые сбили российскую гиперзвуковую ракету "Кинжал" с ЗРК "Patriot". Произошло это в небе над Киевом в ночь на 4 мая.

Однако спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат подчеркнул, что "радоваться рано, ведь нужно гораздо больше этих систем".

Читайте также:

Patriot от Германии уже в Украине

Patriot от Германии уже в Украине

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
3495
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация