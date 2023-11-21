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Патрульные спасли козленка из-под завалов – щемящее видео

Патрульные спасли козленка из-под завалов – щемящее видео

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
293
Время на прочтение
1 мин
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Патрульные спасли козленка из-под завалов – щемящее видео

Козленка, патрульные спасли из-под завалов/Фото: скриншот

Козленка спасли из-под завалов после удара оккупантов.

В одном из населенных пунктов Украины, расположенном на линии фронта, патрульные освободили козленка из-под завалов.

Видео показала пресс-служба Нацполиции Украины.

"На днях россияне обстреляли частные дома, неподалеку от линии фронта. Наши патрульные из сводного отряда сразу прибыли на место обстрела. Инспектор услышал, что из-под завалов доносится звук. Немного разобрав завал, увидел выпрыгнувшего козленка, освободившись из-под завала", – говорится в сообщении.

Как добавили полицейские, в результате удара хазяин не пострадал. Однако от дома осталась развалина.

Напомним, в Донецкой области из-под завалов дома удалось спасти целую семью.

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Дата публикации
Просмотры
293
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