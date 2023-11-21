Патрульные спасли козленка из-под завалов – щемящее видео

В одном из населенных пунктов Украины, расположенном на линии фронта, патрульные освободили козленка из-под завалов.

Видео показала пресс-служба Нацполиции Украины.

"На днях россияне обстреляли частные дома, неподалеку от линии фронта. Наши патрульные из сводного отряда сразу прибыли на место обстрела. Инспектор услышал, что из-под завалов доносится звук. Немного разобрав завал, увидел выпрыгнувшего козленка, освободившись из-под завала", – говорится в сообщении.

Как добавили полицейские, в результате удара хазяин не пострадал. Однако от дома осталась развалина.

Напомним, в Донецкой области из-под завалов дома удалось спасти целую семью.

Читайте также: