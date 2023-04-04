"Пауки поедают друг друга": убийство Татарского спровоцировано расколом внутри России — Times

В последнее время по меньшей мере 15 высокопоставленных чиновников крупных энергетических компаний скончались при загадочных обстоятельствах.

Убийство Татарского, вероятно, связано с внутренними разногласиями в России, чем с действиями украинских спецслужб.

Об этом сообщает издание Times.

В частности, издание цитирует слова советника руководителя Офиса президента Украины Михаила Подоляка, комментируя смерть Татарского, написал, что "пауки поедают друг друга в банке".

В материале говорится, что убийство скорее демонстрирует раскол в путинских элитах, брутализацию внутренней политики и бандитскую ментальность, которая стала преобладать в военной России.

"Это было слишком даже для путинских манипуляторов новостями. Такие утверждения могут льстить киевским службам безопасности, но у их офицеров явно нет ни времени, ни возможностей для вербовки. агентов в ультранационалистических кругах в России", — пишет издание.

СМИ обращает внимание на конфликт основателя ПИК "Вагнер" Евгения Пригожина и поддерживающих его ультранационалистов с чиновниками Министерства обороны.

"Первое, что можно заподозрить — это то, что нападение организовали либо внутренние противники группы "Вагнер", либо завидующие ее влиянию в Кремле", — считает издание.

Издание также отмечает, что в последнее время по меньшей мере 15 высокопоставленных чиновников крупных энергетических компаний умерли при загадочных обстоятельствах — падая из окон высоких зданий или моторных лодок.

Несмотря на то, что все эти смерти выглядят как несчастные случаи или возможные самоубийства, скорее всего, они могут быть связаны с изменениями в распределении денежных потоков: на фоне экономического падения в России сокращаются возможности "распыления", считает Times.

В качестве примера издание приводит публикацию корреспондента Wall Street Journal Эвана Гершковича, который к аресту по обвинению в шпионаже описал в своей газете, как в российских финансах нарастает конфликт между необходимостью поддерживать высокие военные расходы и выплачивать субсидии — при общей нехватке рабочей силы.

"Так и начинают образовываться трещины в автократическом режиме, что ужесточается, но не добивается успеха, — заключает Times. Путин создал систему, в которой, по его расчетам, он должен был править еще по меньшей мере 10 лет. С каждым днем такой сценарий становится менее вероятным".

Напомним, в российском Санкт-Петербурге 2 апреля был убит кремлевский пропагандист, "военкор" Владлен Татарский (настоящее имя – Максим Фомин). В кафе, где Татарский проводил встречу со своими поклонниками, сработало взрывное устройство. В результате взрыва пропагандист погиб, несколько человек получили ранения.

Российские пропагандисты сообщили, что Дарью Трепову, подозреваемую в убийстве Владлена Татарского, задержали 3 апреля. Девушка якобы заявила, что она "не виновата, ее использовали".

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