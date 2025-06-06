"Паутина" не последняя: Украина расширяет географию атак на военные объекты России - WP

Атака на Россию / © ТСН.ua

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Украинские спецслужбы способны проводить сверхдальние спецоперации против военных объектов РФ — на Дальнем Востоке и даже в Тихом океане.

Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на осведомленные источники.

В аналитической статье посвященной деятельности украинских спецслужб во время войны с Россией, говорится об операции СБУ, которая готовилась против Тихоокеанского флота России.

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«Источники сообщили, что СБУ рассматривала возможность отправки морских беспилотников, спрятанных в грузовых контейнерах, для атаки на корабли России и ее союзников в северной части Тихого океана», — сообщает издание.

Под кораблями союзников РФ, вероятно, имелись в виду военные суда Северной Кореи, которая поставляет российской армии оружие и боеприпасы.

В издании отметили, что СБУ пока не начала эту операцию.

Кроме того, Washington Post в контексте «конкуренции» между СБУ и ГУР вспомнило о диверсии в Десантной бухте, расположенной недалеко от Владивостока. Утром 30 мая в районе бухты, где дислоцирована 155 бригада морской пехоты, произошло несколько взрывов.

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По словам источников, атаку провела украинская военная разведка, применив заминированные грузовики и беспилотники. При этом дроны использовали для отвлечения внимания. Эта операция на территории России стала самой отдаленной от границ Украины.

По информации Washington Post, украинские спецслужбы продолжают разрабатывать «сложные операции» против России на ее территории, несмотря на постоянную напряженность в отношениях с США, которые выступают против таких действий.

Напомним, в воскресенье, 1 июня, Служба безопасности Украины провела уникальную спецоперацию под кодовым названием «Паутина» по уничтожению вражеских самолетов. Среди потерь россиян — разведывательный самолет-наводчик А-50 и стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-22 М3. Впервые украинские дроны нанесли удар по территории Сибири.