Председатель СБУ Василий Малюк

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Спецподразделение Службы безопасности Украины осуществило удар, который уже назвали поворотным моментом в современной войне. Операция «Паутина», прошедшая глубоко на территории России, уничтожила треть флота стратегических бомбардировщиков — и это только начало. Некоторые самолеты повреждены настолько, что восстановлению они не подлежат.

Об этом сообщило издание The Sun.

Во главе СБУ — генерал-лейтенант Василий Малюк. Под его руководством спецслужба неоднократно осуществляла диверсии, атакуя военные объекты, склады, командиров врага, а также незаконно построенный мост через Керченский пролив стоимостью более 4 миллиардов долларов США.

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Бывший офицер MI6 Мэтью Данн назвал СБУ «лучшими шпионами Европы». Данн считает, что украинцы могли доставлять беспилотники переправили пешком, на парашютах или даже плотом. Он добавил, что простота и привлечение небольшого количества людей — лучшая защита от разоблачения.

Слова Данна подтверждает и доктор Джейд Макглинн из Королевского колледжа Лондона. Она отмечает: СБУ все чаще привлекает к операциям гражданских лиц с российским паспортом. Людей, которые равнодушны и подкуплены. По ее словам, именно такие россияне могут помогать украинцам — бессознательно или намеренно.

Российские блогеры обвинили украинскую разведку в том, что та якобы завербовала водителей грузовиков в РФ для доставки контейнеров к военным объектам. Водители признались, что получали указания от лица по имени «Артем» и не знали, что именно перевозили. Впоследствии Служба безопасности Украины обнародовала видео, где зафиксировано, как эти контейнеры отправляются на авиабазы.

В самом же тылу РФ все активнее действуют подпольные антиправительственные движения, часть из которых, как отмечает британская исследовательница Маргарита МакГлинн, являются «глазами и ушами» украинской разведки. Эти группы сообщают о перемещении техники, расположении баз и складов, отправляя информацию через зашифрованные каналы. Их роль МакГлинн сравнивает с французским Сопротивлением во времена Второй мировой войны.

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Другие подразделения, такие как легион «Свобода России», действуют открыто и с оружием в руках борются с путинским режимом, иногда совершая вооруженные рейды на приграничные регионы РФ.

Параллельно Служба безопасности Украины продолжает успешно применять морские дроны Sea Baby — именно они в 2023 году нанесли удары по Крымскому мосту, разрушив часть его конструкции. В некоторых дронах было до 850 кг взрывчатки. К этому же типу операций относится и вывод из строя по меньшей мере 11 кораблей Черноморского флота, включая крейсер «Москва».

Бывший посол США в Украине Джон Хербст подчеркивает: успех украинской разведки кроется в высокой гибкости, децентрализации принятия решений и хорошем понимании специфики РФ. Именно эти черты отличают украинские спецслужбы от бюрократизированной российской системы.

Он также отметил, что из-за того, что Украина была в составе Советского союза, украинцы глубоко понимают российскую ментальность и структуру власти. По его мнению, именно эти факторы позволяют Киеву действовать быстро, решительно и результативно — даже на территории врага.

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Операция «Паутина»

Напомним, в воскресенье, 1 июня, Служба безопасности Украины осуществила уникальную спецоперацию на территории России. Украинские беспилотники атаковали объекты на четырех военных аэродромах РФ — «Белая», «Дягилево», «Оленья» и «Иваново». В результате ударов было уничтожено 34% носителей крылатых ракет.

Впоследствии специалисты спрогнозировали, сколько времени и ресурсов потребует Россия для восстановления потерь в стратегической авиации. В то же время аналитики озвучили предварительные оценки по количеству уцелевших бомбардировщиков после операции под названием «Паутина».

По данным СМИ, масштабная секретная операция Украины, в результате которой был уничтожен 41 самолет стратегической авиации РФ, вызвала серьезное беспокойство не только у Владимира Путина, но и у президента США Дональда Трампа, который ранее заявлял, что Украина якобы «не имеет козырей» в этой войне.