"Паутина" СБУ: нардеп раскрыл тайны операции по поражению авиации РФ

Народный депутат Украины Роман Костенко

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Народный депутат Украины Роман Костенко рассказал подробности спецоперации СБУ «Паутина», в рамках которой в России удалось поразить десятки военных самолетов. Он также объяснил, почему провести вторую такую операцию невозможно.

Об этом секретарь парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассказал в эфире Radio NV.

По словам Костенко, об операции «Паутина» знало немного людей. Даже некоторые операторы дронов участвовали в ней уже на финальном этапе. Были созданы условия, подготовлены технические возможности. Специалисты натренировали искусственный интеллект, чтобы дроны могли отличать военные самолеты на российских аэродромах.

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«Параллельно проводилась разведка на аэродромах. Ведь россияне постоянно пытались перемещать самолеты… Затем самый сложный этап — перевозка туда самих дронов. Еще сложнее — перевозка средств поражения», — рассказал народный избранник.

Когда же все наконец доставили в Россию, работникам СБУ нужно было обеспечить секретность такой операции, в частности от вражеской контрразведки.

Костенко объяснил, почему невозможно провести две такие спецоперации.

«И самое главное — это организация взаимодействия. Ведь я уверен, что две такие операции подряд провести почти невозможно. И понимали, если одна начнется чуть раньше, то на всех остальных аэродромах будет мгновенная реакция», — отметил нардеп.

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Он также рассказал о заложенных на операцию ресурсах. Костенко согласился с утверждением о том, что Украина дешевыми дронами уничтожила треть стратегической авиации РФ. Но, несмотря на дешевизну БпЛА, основная масса ресурсов ушла на другое.

«Это подготовка, создание возможностей, переправка дронов, вербовка агентов на стороне РФ. Поэтому дроны относительно недорогие, но операция стоила недешево. Хотя, конечно, — меньше, чем те потери, которые понесла РФ», — сказал народный избранник.

Напомним, 1 июня СБУ провела беспрецедентную спецоперацию «Паутина», во время которой одновременно поразила дронами военные самолеты на четырех аэродромах в тылу России. Всего в результате атаки был поражен 41 самолет, среди которых — А-50, Ту-95, Ту-22 М3 и Ту-160. Глава СБУ Василий Малюк сообщил детали о проведении этой операции.

По информации Центра противодействия дезинформации, в результате массированного удара по аэродромам РФ было уничтожено не менее 13 вражеских военных самолетов, еще больше — повреждено.

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По оценкам аналитиков Института изучения войны, атака украинских БпЛА на российские авиабазы может по крайней мере временно ограничить способность России наносить удары дронами и ракетами большой дальности по территории Украины.