"Паутина" Украины стала самым большим ударом по российской авиации со времен Второй мировой

Операция Паутина

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Операция «Паутина» по уничтожению бомбардировщиков РФ, способных нести ядерное оружие, стала свидетельством новой эры в войне беспилотников.

Об этом шла речь в дискуссии на канале foxnews.

Операция «Паутина», организованная Украиной, нанесла наибольший удар по российским военно-воздушным силам за последние десятилетия. Окончательные потери еще подсчитываются, но предварительно известно об уничтожении девяти стратегических бомбардировщиков Ту-95, трех сверхзвуковых Ту-22М3, самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 «Мейнстей» и одного тяжелого транспортника Ан-22.

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Это первый случай, когда беспилотники вывели из строя существенную часть ядерного авиапотенциала. В отличие от танков, эти самолеты невозможно заменить — они больше не производятся.

Удар по стратегическому потенциалу

До этой атаки в России оставалось около 55 Ту-95 и до 57 Ту-22. Хотя эти самолеты и не совершенны технически, они способны нести крылатые ракеты, гиперзвуковые боеприпасы и, что самое опасное — ядерные заряды.

Ту-95, с его четырьмя турбовинтовыми двигателями и узнаваемым топливным штанговым зондом над кабиной, использовался Россией для провокаций в воздушном пространстве НАТО. Ту-22М3 — наследие Холодной войны — должно было уничтожать американские авианосцы, но обстреливал Сирию.

Дроны, летевшие с грузовиков

«Операция „Паутина“ стала полной неожиданностью для Москвы: почти одновременные удары по нескольким авиабазам с помощью 117 дронов, тайно завезенных в Россию. Часть беспилотников была доставлена якобы для модульных домов. Когда платформы открылись, дроны взмыли и атаковали», — напоминают на канале.

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Особенно впечатляет расстояние, на которое достигли атаки: авиабаза «Белая» в Сибири (3000 км от Киева) потеряла четыре Ту-95, три Ту-22 и А-50. На базе «Оленья» под Мурманском, по сообщениям, горело еще пять Ту-95.

Тревожный звонок для США

Американские эксперты заявляют, что подобная атака должна стать «моментом прозрения» для Пентагона. Что будет, если китайский или российский рыболовный корабль возле Гуама или Виргинии откроет дроны против американских бомбардировщиков?

Недавно Китай продемонстрировал беспилотник Jiu Tan с размахом крыльев 25 метров, способный запускать 100 меньших дронов. Все эти сценарии обосновывают: современная война поменялась навечно. Защита от дронов должна стать приоритетом №1.

Пентагон уже работает над решениями

США обладают новой стратегией борьбы с дронами. Военные используют дроны-перехватчики, истребители, также системы ПВО. К примеру, в январе 2024 года истребители ВМС США уничтожили пять дронов хуситов.

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«Но идеальное решение — покупать больше новейших B-21 Raider — единственных стратегических бомбардировщиков в производстве», — заявили эксперты США.

Украина совершила невозможное. Сможет ли снова?

Для Украины этот успех не только моральная победа, но и серьезный военный прорыв. Сможет ли Киев повторить такую операцию — вопрос открытый, но даже разовый успех уже изменил правила игры в войне будущего.

Дата публикации 12:11, 05.06.25 Количество просмотров 116 Путин готовит месть за самолеты! Трамп нарушил молчание, а Зеленский разозлился

Тем временем после спецоперации СБУ «Паутина» стало известно о реакции главы РФ Путина.

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