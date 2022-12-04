Пауза или активные боевые действия: какой будет ситуация на фронте зимой

По его мнению, ВСУ имеют преимущество по всем направлениям.

Зима станет периодом активных боевых действий, а ВСУ смогут проводить наступательную операцию.

Об этом бывший глава Службы внешней разведки Украины генерал Николай Маломуж в эфире телеканала FREEДОМ.

"Зима будет периодом активных боевых действий. У нас есть хорошие перспективы на Луганском, Южном направлениях с линией фронта. Поэтому любых пауз, как предполагалось, не будет", — сказал Маломуж.

Экс-глава Службы внешней разведки отметил, что по состоянию на сегодня погодные условия не способствуют продвижению, ведь земля еще не замерзла. Однако через две недели наступит период морозов, почва станет твердой, что позволит войскам маневрировать.

По его мнению, ВСУ имеют преимущество по всем направлениям, особенно высокоточному вооружению, технике, поэтому смогут не только эффективно обороняться, но и перейти к наступлению.

"Уже есть предпосылки для проведения наступательных операций, плановых и тыловых ударов, это благоприятные условия для наших Вооруженных сил. А если мы говорим о противнике, им даже в обороне не будет удобно — это не Вторая мировая война. Сегодня техника, высокоточное вооружение, ведение войны нестандартными методами, это набор инструментов, позволяющий украинской армии активно и эффективно не только обороняться, но и проводить наступательную операцию, тем более дезориентировать противника", — подытожил Маломуж.

Как зима и морозы повлияют на ход войны

Ранее военный историк Роман Пономаренко рассказал, что россияне надеются на "генерала зиму" и уверены, что холодное время года будет более выгодным им, а не украинским силам.

По мнению британской разведки, с наступлением зимы количество наступательных действий на фронте уменьшится.

Военный эксперт Юрий Федоров спрогнозировал, кто первый отважится на наступление после наступления морозов – ВСУ или оккупанты.

Военный эксперт Роман Свитан считает, что ВСУ зимой проще вести наступление на российские позиции.

Американский генерал-лейтенант Бен Годжес вообще порадовал положительным прогнозом, что украинская армия может освободить Мариуполь и Мелитополь до января 2023 года, а затем зайти в Крым. По его мнению, украинские солдаты будут в гораздо лучшем положении во время боевых действий в зимнее время.

Зима на фронте: как к холодам готовятся украинские воины - Алексей Гетьман