Последние двое суток на фронте наблюдается нетипичное затишье: количество боевых столкновений сократилось в разы. Однако в Группировке объединенных сил (УОС) предостерегают, что это не изменение стратегии врага, а лишь временный этап.

Как отметил спикер УОС Виктор Трегубов в эфире «День.LIVE», интенсивность боев упала с нескольких десятков до менее чем десяти атак в сутки.

Однако, по мнению полковника, иллюзий по поводу планов Кремля быть не должно. В Генштабе РФ и дальше рассматривают полную оккупацию Донбасса как приоритетную задачу, поэтому нынешний спад активности — это лишь пауза, после которой оккупанты снова будут пытаться продвигаться вперед.

"Они еще попробуют, они еще будут лезть", - предостерегает Трегубов, намекая на перегруппировку вражеских сил.

Параллельно с подготовкой на Донбассе армия РФ продолжает поддерживать высокое напряжение на других участках. В частности, сохраняется серьезное давление в Сумском и Харьковском направлениях. Враг не оставляет попыток прорваться в Купянск и создать так называемую «зону контроля» в приграничных районах, пытаясь максимально растянуть украинские силы.

Таким образом, текущая ситуация выглядит скорее как скопление ресурса для еще одного этапа пришествия.

В то же время сообщалось, что на сегодняшний день численность белорусской армии позволяет выполнять задачи только определенного уровня.