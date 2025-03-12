Пауза в обмене разведданными из Украины: в США сделали заявление

Решение этого вопроса является критически важным для нашей борьбы.

США сообщили об изменениях в вопросе обмена разведданными из Украины. Пауза упразднена.

Об этом сообщила глава разведки США Тулси Габбард.

"Благодаря лидерству Дональда Трампа мы на один значительный шаг приблизились к прекращению кровопролитной войны в Украине. По поручению президента завершилась пауза в обмене разведданными с Украиной", — отметила она.

Ранее в Польше подтвердили, что военная помощь США снова направляется в Украину. Да, транспортировка оружия через польский хаб возобновлена.

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