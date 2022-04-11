Павлюк сообщил, когда на Киевщине планируется полностью возобновить электроснабжение

Аварийные бригады вернули свет в 66 населенных пунктов.

Глава Киевской ОВА Александр Павлюк рассказал о возобновлении электроэнергии в области.

Так, во время телемарафона "Єдині новини" генерал-лейтенант поделился, что аварийные бригады вернули свет в 66 населенных пунктов, обесточенных из-за боевых действий.

Также он отметил, что уже проведено выявление дефектов и до 31 мая планируется возобновить все электроснабжения в Киевской области.

Александр Павлюк добавил, что электрики работают под контролем саперов.

Напомним, ранее Павлюк рассказал, когда можно возвращаться в Киевскую область. Он отметил, что на разминирование нужно больше года.

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