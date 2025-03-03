Пчелы помогли ВСУ зачистить россиян: как происходила "спецоперация"

После использования всех гранат, украинские бойцы сбросили два улья с боевыми пчелами.

В Украине группа пехоты 225-й отдельной штурмовой бригады выполняла сложную задачу на Покровском направлении, где они должны были зачистить дом, в котором находились российские оккупанты.

Об этом говорится в сообщении 225 ОШП.

Сообщается, что во время операции украинские военные наткнулись на подвал, где прятались враги. Пехотинцы использовали все свои гранаты, чтобы уничтожить укрытие, но оккупанты продолжали сопротивляться, и ситуация не выглядела в пользу украинских военных.

Тогда было принято необычное, но эффективное решение. Военные сбросили в подвал два улья с боевыми пчелами. Это моментально изменило ход событий, и российские оккупанты были уничтожены благодаря решительным действиям украинских бойцов.

Это не было стандартной операцией, но даже в 2025 году в условиях необъявленной войны Украина нашла новые способы борьбы с врагом. "Боевые пчелы" стали необычным, но очень эффективным оружием в этом тяжелом противостоянии.

Во время этой операции украинские солдаты продемонстрировали большую смелость и изобретательность, понимая, что любая нестандартная тактика может иметь большой эффект, когда речь идет о выживании страны.

Напомним, военный корреспондент Богдан Мирошников отметил, что заметил признаки стабилизации фронта вблизи Покровска. Однако, по его словам, до полной стабилизации очень далеко.

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