Печальная участь флагмана Черноморского флота РФ: двигается на буксире (спутниковое фото)

Фрегат "Адмирал Макаров" в октябре прошлого года был объектом одной из первых атак украинских надводных дронов.

На спутниковом снимке Planet.com, сделанном утром 15 сентября, зафиксирован российский фрегат "Адмирал Макаров", двигающийся с помощью двух буксиров.

Об этом сообщает Радио Свобода в своем Telegram-канале.

Судно, которое после потопления крейсера "Москвы" называют флагманом Черноморского флота РФ, находилось в гавани Севастополя.

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Известно, что этот фрегат, снаряженный ракетами "Калибр", неоднократно выходил в море, по сообщениям российских пропагандистов. Недавно россияне сообщали, что "Адмирал Макаров" получил камуфляжную окраску носовой и кормовой частей.

Причины буксировки российского военного корабля пока неизвестны.

Ранее, 29 октября 2022 года, был объектом одной из первых атак украинских надводных дронов. Однако достоверной информации о серьезных повреждениях судна тогда не было.

Напомним, в Сети также появилось фото буксировки малого российского ракетного корабля на воздушной подушке проекта 1239 "Самум", атакованного экспериментальным дроном СБУ "Морской малыш" в Черном море.

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