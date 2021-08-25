"Печальная весть с Востока": в День Независимости погиб 38-летний военный

"Печальная весть с Востока": в День Независимости погиб 38-летний военный

Он-то образом из Борисполя.

На Донбассе во время обстрела боевиков на День Независимости, 24 августа, погиб украинский военный Александр Аксенов.

Об этом в Facebook сообщил Бориспольский городской голова Владимир Борисенко.

"Печальная весть с Востока ... В зоне проведения антитеррористической операции погиб наш земляк Александр Аксенов. Ему было всего 38 лет. Независимость приобретается ... К сожалению, такой болезненной цене", — сообщил городской голова.

Как сообщалось, за прошедшие сутки, 24 августа, зафиксировано три нарушения режима прекращения огня вооруженными формированиями РФ. В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил погиб. Двое защитников получили ранения. Воинов доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья одного защитника — тяжелое. Другой — удовлетворительное.

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