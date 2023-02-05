Печальный террорист Гиркин усомнился в "разгроме Украины" и дал совет Кремлю (видео)

Российский "военный эксперт" считает, что без дополнительной мобилизации не стоит начинать новое полномасштабное наступление на Украину.

Приговоренный судом в Гааге к пожизненному заключению российский террорист Игорь Гиркин на псевдо "Стрелков" заявил, что без новой волны мобилизации в РФ "разгромить Украину мы не сможем".

Соответствующее видео с комментариями Гиркина опубликовано в соцсетях.

С печальным видом российский террорист жаловался на "очередное болото", в которое влезла Россия и неизвестно чего ждет.

"Как и в 2014 году наша власть сделала шаги, ждала от них совсем другого результата, а когда результат оказался печален, то они застыли и ждут", — покритиковал Гиркин руководство РФ.

В то же время он назвал правильным шагом проведение частичной мобилизации, которая была объявлена Путиным в сентябре 2022 года.

“Осенью были сделаны шаги, чтобы не потерпеть быстрое поражение, чтобы достичь паритета в людях на фронте. Как только этот паритет возник, сразу все поставили на тормоза в надежде, что все как-то само собой решится", — заявил Гиркин.

Без дополнительной мобилизации, по его словам, "лучше не предпринимать" новой попытки большого наступления. Потому что оно "может получиться даже хуже", чем первое.

Гиркин посетовал на бахвальство российской пропаганды о том, что "Украина вот-вот упадет, никаких новых мобилизаций не понадобится, перевод промышленности на военные рельсы не понадобится".

"Этого, конечно же, не будет. Поле боя не изолировано, украинская армия маневрирует резервами, ВСУ не контратакуют, но если идут в контратаку, то это какие-то участки, а наши все время наступают — это нужно выйти и добежать до позиций противника", – объяснил террорист.

Напомним, Окружной суд Гааги признал виновными в убийстве пассажиров и экипажа самолета рейса МН17, а также в действиях, приведших к падению самолета в 2014 году на Донбассе, троих обвиняемых — граждан РФ Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко.

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