Пехотинец будет видеть поле боя как самолет AWACS: для чего нужна система связи Link 16 — эксперт

В Украине может появиться защищенная система связи Link 16, используемая НАТО. С ее помощью не только самолеты F-16, но даже пехотинец на поле боя будет получать информацию от самолетов дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) AWACS.

Об этом заявил главный редактор Defense Express Олег Катков в эфире Радио NV.

"Нужно понимать, что Link 16 — это не только о F-16, и не только вообще о самолетах. Это вообще об объединении всех абсолютно коммуникационных систем и вообще о протоколе передачи информации. Защищенный протокол передачи информации в режиме онлайн для того, чтобы функционировали автоматизированные системы управления войсками", — заметил он.

По его словам, эти мощные автоматизированные системы управления позволяют оперировать войсками как единым целым и объединять систему сенсоров, средств поражения в разведывательных ударных контурах.

"Если сводиться только к авиации, то возьмем AWACS и F-16 — это означает, что пилот на своей аппаратуре, на своих мониторах видит то, что видит AWACS", — сообщил Катков.

Эксперт добавил, что система Link 16 используется только в США и странах НАТО. В то же время существует система Link 11, которая является более старой и простой и имеет меньшие возможности.

"Скорее всего Украина получит именно ее", — предположил Олег Катков.

Напомним, главнокомандующий Вооруженными силами США в Европе генерал Кристофер Каволи предоставил Конгрессу список вооружения и военной техники, которые, по его мнению, помогли бы Украине в противостоянии российской агрессии, но до сих пор не были предоставлены ВСУ. В документе, в частности, указаны дальнобойные ракеты для F-16 и защищена военная система спецсвязи, используемая НАТО.

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