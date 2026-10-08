ВСУ страдают от дефицита людей / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Реклама

Несмотря на значительные и заметные успехи ВСУ на нескольких направлениях фронта, в развитии дронов и других технологий, украинской армии значительно не хватает людей. Эта проблема длится с самого начала полномасштабной войны. Самое острое — дефицит боеспособных пехотинцев.

Об этом пишет Associated Press.

Реклама

Украине существенно не хватает боеспособных пехотинцев: какая ситуация в армии сейчас

Численно Россия преобладала всегда, но сейчас, когда война длится уже пятый год, нехватка людей стала критической. По словам военных и аналитиков, отдельные подразделения укомплектованы только наполовину. Поэтому ВСУ просто не имеют возможности в полной мере реализовать то технологическое преимущество, которое дают дроны.

Реклама

Заместитель командира батальона «Вовки Да Вінчі», который выполняет задания на Покровском направлении, откровенно комментирует ситуацию:

«Исходя из оборудования и количества людей, которые у нас есть сегодня, нам едва хватает, чтобы удерживать тот сектор, который у нас есть сейчас. Движение вперед неизбежно означало бы большие потери», — говорит «Афер».

Военные эксперты отмечают, что устаревшие проблемы с мобилизацией, уклоном от призыва, а также случаи дезертирства существенно усложняют формирование резервов. Как следствие, ситуация по всей линии фронта протяженностью 1250 километров меняется лишь точечно.

Чтобы воспользоваться временным успехом и превратить его в масштабную операцию, командование нуждается в привлечении новых подразделений, не снимая старых со своих позиций на передовой. Об этом говорит Ник Рейнольдс, аналитик британского аналитического центра по обороне и безопасности (RUSI).

Реклама

Он объясняет, что поскольку новых резервов нет, в армии не могут своевременно проводить ротации. Из-за истощения растут потери.

Минобороны после кадровых перестановок пытается решить вопрос нехватки военных через реформирование мобилизации, системы подготовки и общей организации войска. Ситуация усугубляется дополнительно из-за неравномерного уровня подготовки разных подразделений.

В ведомстве запрос журналистов оставили без внимания, но коротко подытожили, что войску просто не хватает людей.

Экс-министр обороны Михаил Федоров хотел переформатировать войско и сделать ставку на меньшие, но более эффективные подразделения. Его план заключался в усилении эффективных бригад и расформировании более слабых. Его преемник Евгений Хмара заявлял о намерении продолжать этот курс, он для реформ нужно время.

Реклама

Пока новых мобилизационных инициатив от Минобороны нет, о чем проинформировали в Верховной Раде.

Демографические ограничения и статистика призыва

Мужчин в возрасте от 25 до 60 лет в Украине относительно немного из-за демографического спада, вызванного выездом граждан и миграцией. По данным ООН, предоставленными Национальной службой здоровья Украины, в стране насчитывается около 6,8 миллиона мужчин в возрасте 25–59 лет, но в это количество также входят ветераны с ранениями и непригодные по состоянию здоровья.

Официальная численность Сил обороны составляет около 1 миллиона человек, но на передовой из них лишь небольшая доля.

По словам Федорова, по состоянию на март около 2 миллионов украинских мужчин уклонялись от военной службы, а почти 200 тысяч военнослужащих самовольно покинули части или дезертировали. В то же время в январе 2025 года правительство сообщало об около 950 тысячах мужчин, которые имели бронь.

С подобными проблемами комплектования подразделений сталкивается и РФ, хотя ее население составляет около 143 миллионов. Сотни тысяч мужчин сбежали за границу. С тех пор РФ привлекает людей в армию большими выплатами или вербует иностранцев. По словам Путина, против Украины воюют около 700 тысяч человек.

Упадок сил бойцов и проблемы управления

По словам аналитика и главы фонда «Повернись живим» Тараса Чмута, ключевая проблема Украины заключается в качестве управления людьми и применении сил. Он добавляет, что механическое увеличение бойцов автоматически не повышает боеспособности.

Сами военные и аналитики отмечают: истощение, недостатки в организации, недостаточная подготовка и отсутствие четко определенных сроков службы заставляют часть новобранцев прибегать к дезертирству.

Заместитель командира батальона «Вовки Да Вінчі» говорит, что за неимением людей некоторые военные находятся на «нуле» до года практически без ротаций. Его подразделение сейчас укомплектовано только наполовину, в то время как зона ответственности расширилась вдвое.

Он подчеркивает, что только для удержания текущих позиций требуется по меньшей мере вдвое больше людей, и это без учета постоянного резерва для покрытия санитарных и безвозвратных потерь. К тому же сейчас трудно найти квалифицированных военных, которые «умеют думать».

Именно поэтому Украина может проводить только локальные контратаки, которых недостаточно для перелома общей ситуации на фронте. Тем не менее ВСУ удается возвращать территории на отдельных участках, в частности, на Лиманском направлении.

ВСУ контратакуют в Донецкой области

Напомним, по данным Института изучения войны (ISW), Вооруженные Силы Украины успешно сдерживают наступление РФ и проводят серию контратак на нескольких направлениях.

В частности, украинские военные продвинулись к востоку от Александровки Донецкой области и к востоку от Орехова в Запорожской области, а также удерживают контроль над Новоплатоновкой, Грековкой и Дружелюбовкой. Российские войска пытались наступать в Сумской, Харьковской, Добропольском направлении и в районе Орехова с целью его обхода, но никаких подтвержденных продвижений не имели.

На Лиманском направлении продолжается украинская операция «Вивальди»: Силы обороны контратакуют вдоль реки Жеребец, оттесняют россиян от Лимана для защиты Славянско-Краматорской агломерации. На фоне преимущества ВСУ в живой силе и дронах враг имеет трудности с закреплением на позициях. Также украинские защитники наносят эффективные удары в ответ на попытки инфильтрации российских сил возле Волчанска и Малиновки.

Новости партнеров