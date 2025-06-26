- Дата публикации
- Война
- 1283
- 1 мин
"Пехотинцы идут трупными тропами": военный о штурмах РФ на Купянском направлении
Ситуация на Купянском направлении остается напряженной, россияне прибегают к систематическим штурмам.
Армия РФ не уменьшает давление на Купянском направлении и наращивает подготовку к штурмовым действиям. Регулярно фиксируется перемещение техники РФ и личного состава.
Об этом в эфире «КИЕВ24» отметил Виталий Гнилко, пресс-офицер 77 бригады.
По его словам, российские военные постоянно пытаются штурмовать позиции бойцов ВСУ. Это происходит в основном локально.
«Штурмы хоть и не массированные, но систематичные», — добавляет Гнилко.
Противник прибегает к так называемым «ползучим» штурмам, привлекая 1-2 пехотинцев. Они либо наталкиваются на минные заграждения, либо их обезвреживают с воздуха. На этом путь окупантов заканчивается.
«За определенное время враг выдвигает еще одну штурмовую группу, которая идет по тем же трупным тропам», — добавил он.
Напомним, в течение прошлой недели ВСУ совершили ряд контрнаступательных действий в районе населенного пункта Липцы и возле Купянска Харьковской области.
«В районе Липцев Силы обороны провели ряд успешных контратак и было деоккупировано около 200 квадратных километров лесных насаждений. Это серьезные успехи, которые свели на нет возможность захвата Липцев и продвижения вглубь Харьковской области», — рассказал военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев в эфире FREEДOM.