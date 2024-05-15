Пехотные группы российских окупантов зашли в Волчанск: в Минобороны подтвердили

Украинские военные благодаря FPV-дронам и артиллерии эффективно работают против окупантов, в частности, когда враг техникой подвозит пехоту.

Российские пехотные группы зашли в Волчанск Харьковской области. Оккупанты пытаются закрепиться в северной части города, бои продолжаются.

Об этом сообщил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона 15 мая.

"Если говорить о ситуации, которая в Волчанске, то враг пытается закрепиться на северной части города, небольшими пехотными группами пытается зайти. Наша задача – уничтожать врага, не давать ему заводить больше сил и закрепиться", – сказал спикер.

По словам Лазуткина, украинские военные благодаря FPV-дронам и артиллерии эффективно работают против оккупантов. В частности, когда враг по технике подвозит пехоту.

"Подтянуты резервы. Действительно, очень эффективные боеспособные подразделения сейчас возле Волчанска и держат это направление. Но да, некоторые пехотные группы в город действительно зашли", – добавил он.

Как отметил спикер Минобороны, сегодня главком ВСУ Александр Сырский докладывал о ситуации президенту Владимиру Зеленскому. Сырский находится в боевых бригадах, направлением сейчас руководит бригадный генерал Михаил Драпатый.

"Поэтому продолжается боевая работа. Понятно, что ситуация непростая, что напряжение остается. Есть тенденция к стабилизации, но все равно продолжаются тяжелые бои. Враг пытается растянуть фронт, где-то связать наши силы. Действительно, задача наша уничтожить оккупанта. И это делается в большом количестве. Оккупанты гибнут на подходах к Волчанску, его окрестностям и в самом городе тоже", – подытожил Лазуткин.

Напомним, наступление россиян на Харьковщину оказалось хуже, чем в 2022 году: местные рассказывают ужасающие подробности.

Читайте ведущие новости дня: