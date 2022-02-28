Пекари продолжают снабжать Киев хлебом, но есть перебои со снабжением в область

Пекари продолжают снабжать Киев хлебом, но есть перебои со снабжением в область

Производство не останавливается.

Компания «Киевхлеб» передала киевлянам, силам территориальной обороны города, а также военным более 50 тонн хлеба.

«Мы работаем и продолжаем выпекать хлеб, наши предприятия не остановились ни на минуту. Сегодня наши водители довезли хлеб в каждый район Киева. Пока мы не можем доставлять свою продукцию за пределы столицы из-за обстрелов и поврежденных автомагистралей, но верим, что очень скоро это сделаем», — комментирует пресс-служба компании.

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С завтрашнего дня, 1 марта, в столице строго запрещается продажа алкогольных напитков. Об этом написал мэр города Виталий Кличко.

"Отдельно обращаю внимание владельцев магазинов и сетей, аптек по цене на продукты, товары первой необходимости и лекарства: Не повышайте цены, пользуясь ситуацией. Ведь это, во время войны, — не лучше мародерства", — подчеркнул Кличко.