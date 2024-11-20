Пекин не даст Путину использовать ядерное оружие в Украине — The Times

Россия прибегает к ядерным угрозам, когда Запад принимает решения, которые могут серьезно помешать режиму.

Лидер Китая Си Цзиньпин неоднократно предупреждал президента России Владимира Путина о недопустимости применения ядерного оружия в Украине, поэтому Пекин и сейчас не разрешит его использование.

Об этом пишет The Times.

"Путин будет знать, что если он отдаст приказ о ядерном ударе, каким бы ограниченным он ни был, его партнерство с Китаем окажется под серьезным риском, если не прекратится вообще" , — пишет издание.

Аналитики считают, что Россия часто прибегает к ядерным угрозам, когда Запад принимает решения, которые могут серьезно помешать режиму Путина. Однако, по мнению экспертов, реальное применение ядерного оружия маловероятно из-за позиции Китая и Индии — ключевых партнеров, от которых зависит Россия. Особенно это касается Пекина, не заинтересованного в ядерной эскалации.

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“Кремлевские чиновники и Путин регулярно ссылаются на плохо завуалированные угрозы ядерного противостояния между Россией и Западом во время ключевых моментов западных политических дебатов относительно дальнейшей военной помощи Украине — таких как дискуссия о праве Украины использовать предоставленные Западом системы для российских военных объектов — с целью вызвать страх среди тех, кто принимает решение», — заключили аналитики издания.

Напомним, 19 ноября Путин подписал указ об основах госполитики ядерного сдерживания, утвердив обновленную ядерную докртину. В частности, доктриной предусматривается возможность ядерного ответа при критической угрозе суверенитета РФ даже обычным оружием.