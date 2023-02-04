Пел в церкви, а затем пошел убивать украинцев: на войне ликвидировали оккупанта-отца 7 детей (фото)

Многодетный отец из РФ по собственному желанию подписал контракт, чтобы принять участие в войне против Украины.

На войне в Украине был ликвидирован 46-летний российский военный-контрактник Алексей Рубченков из Ярославля. Раньше мужчина пел в церковном хоре и воспитывал семерых детей, но затем добровольно пошел служить по контракту и отправился воевать.

О гибели российского оккупанта сообщили местные СМИ со ссылкой на правительство Ярославской области.

"В Украине 9 января погиб стрелок, старший сержант Алексей Рубченков. Известно, что Алексей по собственному желанию подписал контракт, чтобы принять участие в боевых действиях. Его знакомые пишут прощальные письма в социальных сетях", – говорится в опубликованной информации.

В то же время российский священник Иоанн Православный написал в соцсети "ВКонтакте" о "скорбном известии в приходе". В заявлении говорится, что певчий, отец семерых детей, чтец прихода отдал жизнь "за веру и родину во время участия в "СВО".

Напомним, как сообщил военный эксперт Олег Жданов, в России среди населения сохраняется очень высокий уровень поддержки войны против Украины, несмотря на большие потери на фронте. Эксперт отметил, что ничего не изменится, пока в РФ будет работать пропаганда и у власти будет находиться президент Владимир Путин.

Читайте также: