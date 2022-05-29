Пели гимн Украины и держали сине-желтый флаг: в Мелитополе местные вышли на митинг против российской оккупации

В Мелитополе люди недовольны тем, что в их город пришли оккупационные власти, местные хотят быть только в составе Украины.

Чтобы показать свое отношение к российским оккупантам, мелитопольцы сегодня, 29 мая, вышли на проукраинский митинг.

Об этом сообщает местное издание РИА "Мелитополь".

Как отмечается, несколько дней назад партизаны Мелитополя призвали выходить местных на митинг против российской оккупации, организованный движением "Жовта стрічка". Но не было известно ни о месте проведения акции, ни о времени.

Тем не менее, мелитопольцы собрались в городском парке. Они исполняли гимн Украины, держали сине-желтые флаги и импровизированные плакаты, на которых было написано "Мелитополь — это Украина".

Таким образом, местные показали свое отношение к российской оккупации и отметили, что ждут ВСУ.

Напомним, в Мелитополе оккупанты захватили два вуза и назначили "единственным ректором" экс-преподавателя из Харькова. Таким образом, россияне на оккупированных территориях Запорожской области пытаются подчинить себе заведения системы образования.

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