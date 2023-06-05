"Пенсионеров может быть вдвое больше: сколько украинцев не вернулись домой из-за вторжения РФ

В перспективе нескольких лет пенсионеров в Украине будет вдвое больше, чем работающих.

Более 8,5 миллиона украинцев не вернулись на родину с начала полномасштабного вторжения РФ.

Данные об этом обнародовали в Ukrainian Institute for the Future.

Отмечается, что по состоянию на май 2023 года постоянное население Украины, по оценкам УИМ, составляет 29 млн человек. Из них трудоустроено только 9,1-9,5 млн украинцев.

"Если отнять бюджетников, остается около 6-7 млн человек. Они и есть «упряжка», которая везет на себе других – 22-23 млн человек, в т.ч. бюджетной сферы и тому подобное", — говорится в сообщении.

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В Институте отмечают, что если ничего не менять, в перспективе нескольких лет пенсионеров в Украине будет вдвое больше, чем работающих.

"Именно поэтому вопрос демографии должен быть озвучен Президентом Украины как приоритетный на сегодняшний день и нуждающийся в неотложных мерах", — отмечают в сообщении.

Между тем, каждый третий гражданин Украины зарабатывает в Польше от 3 до 4 тысяч злотых (26,3–35,1 грн). Приблизительно 24% украинцев получают от 2,7 тыс. до 3 тысяч злотых (23,7-26,3 грн).

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