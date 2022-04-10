Пенсионеру отрезали руки на глазах у дочери, изнасиловали беременную: жуткие случаи пыток мирных украинцев оккупантами

Пенсионеру отрезали руки на глазах у дочери, изнасиловали беременную: жуткие случаи пыток мирных украинцев оккупантами

Страшные случаи произошли в Киевской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях.

Украинская омбудсменк Людмила Денисова сообщает, что после освобождения населенных пунктов от оккупантов остаются десятки и сотни замученных, искалеченных людей, подвергавшихся страшным пыткам.

Об этом она написала на своей странице в социальных сетях.

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Денисова рассказала о страшных случаях обращения оккупантов с мирным населением в Киевской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях.

В поселке Макаров в Киевской области 80-летнему мужчине отрезали руки на глазах у дочери. От полученных ран он скончался.

От полученных ран он скончался. В Ирпене двадцатилетнюю беременную женщину изнасиловали два захватчика. Она потеряла ребенка.

Она потеряла ребенка. На Херсонщине 60-летнего мужчину избивали в присутствии дочери – прикладами, палками.

– прикладами, палками. Во время оккупации деревень Ягиде и Лукашевка на Черниговщине русские захватчики обустроили свой штаб в Вознесенской церкви. В ней нашли тела людей, вероятно, местных жителей, расстрелянных русскими военными.

"Обращаюсь в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, учесть эти факты военных преступлений и нарушений прав человека РФ в Украине", — призвала омбудсменк.

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