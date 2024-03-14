Пенсионеры под дулами автоматов: появилось видео российских псевдовыборов на оккупированных территориях Украины

Российские пропагандистские СМИ бесстыдно демонстрируют, как оккупанты на захваченных территориях Украины имитируют "выборы" президента РФ, заставляя местных пенсионеров под дулами автоматов ставить отметки за Владимира Путина.
Российские СМИ показали, как проходят так называемые "выборы" президента России в оккупированном Северодонецке.
Соответствующее видео обнародовал журналист Денис Казанский.
На кадрах видно, что по квартирам пенсионеров ходят вооруженные оккупанты в масках, под наблюдением которых людям предлагается ставить отметки за Путина.
"Эти видео пропагандисты на полном серьезе показывают, как свидетельство легитимности выборов и высокой поддержки Путина на оккупированных территориях Украины. Но на самом деле это лишь наглядная иллюстрация к выражению "выборы под дулами автоматов", — подчеркнул журналист.
Напомним, российский добровольческий корпус строит подпольную сеть внутри самой России для саботажа и актов гражданского неповиновения против режима Путина.
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