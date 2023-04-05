Пентагон: "Бахмут стал мясорубкой для "Вагнера" – У ВСУ есть все возможности для контрнаступления

В Минобороны США считают, что оборона Бахмута является частью подготовки к контрнаступлению.

Министерство обороны США понимает и поддерживает стратегию Вооруженных сил Украины касательно обороны Бахмута в Донецкой области. В Пентагоне отметили, что город превратился в "настоящую мясорубку, перемалывающую наемников ЧВК "Вагнер" и сдерживает на позициях силы российской армии.

Об этом заявил высокопоставленный чиновник Министерства обороны США во время брифинга.

В Минобороны США также отметили, что у Украины есть все возможности для перехода в контрнаступление.

Высокопоставленный чиновник подчеркнул, что Пентагон находится в тесном контакте с военным руководством Украины. Для американского оборонного ведомства вполне понятно, какую стратегию выбрала Украина, обороняя Бахмут.

"Как вы знаете, мы находимся в тесном контакте с командованием Вооруженных сил Украины и украинским политическим руководством. И, знаете, мы понимаем стратегию, которой они решили придерживаться. Мы совершенно точно наблюдаем сокрушительные потери живой силы, которые переживает Россия, когда силы Вагнера, по сути, брошены... брошены в мясорубку, а российские силы зафиксированы на позициях из-за надежной украинской обороны", – подчеркнул представитель Пентагона.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников подчеркнул, что контрнаступление ВСУ точно будет и объяснил, почему его детали содержатся в секрете.

Заместитель министра обороны Анна Маляр подчеркнула, что россиянам не удается психологически повлиять на принятие решений Украиной по Бахмутскому направлению.

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