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Пентагон дал неутешительный прогноз по украинским военным — The New York Times

Пентагон дал неутешительный прогноз по украинским военным — The New York Times

Фото: Associated Press

Продолжение поддержки США до 2025 года может дать Украине шанс на фоне ослабления российских войск.

Пентагон прогнозирует, что ресурса украинской армии может хватить для активных боевых действий еще на 6-12 месяцев. Американские чиновники считают, что главной проблемой для Украины может стать нехватка военных.

Об этом написало издание The New York Times.

Представитель США отмечает значительный прогресс Украины в сокращении артиллерийского превосходства России и эффективном использовании ударных дронов против техники и личного состава врага. В то же время отмечается, что украинская армия истощена

Один из неназванных чиновников сообщил, что в дальнейшем нехватка военных в ВСУ может стать серьезной проблемой.

В Пентагоне отметил, что Украина перебросила часть бригад для поддержки наступления в Курской области. По оценкам американских аналитиков, эти подразделения могли бы усилить оборону на востоке и юге или стать резервом для возможного контрнаступления в 2025 году.

The New York Times отметило, что потери украинских военных составляют около 57 тысяч человек, тогда как потери России, по оценкам США, могут быть вдвое больше. Однако для Украины, с меньшими ресурсами и населением такие потери значительны. Представители США считают, что продолжение поддержки Вашингтоном до лета 2025 года может дать Украине шанс использовать возможное ослабление российских войск, также испытывающих дефицит солдат и техники.

Напомним, киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз сообщил, что во время последних атак армия РФ применяла по Украине дроны "Шахед" с термобарической боевой частью. Подробности можно читать здесь.

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