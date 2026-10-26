Пентагон готовит базы к "концу света": что будет, если война парализует США

Американские военные (иллюстративное фото) / © Associated Press

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Пентагон готовит большие военные базы на территории США к сценарию масштабной войны, при котором могут быть выведены из строя гражданские энергосети, связь и цепи снабжения.

Об этом сообщает Fox News, ссылаясь на документы американского оборонного ведомства.

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Речь идет о программе FORTRESS, которая позволит американским войскам продолжать работу даже в случае серьезных перебоев в гражданской инфраструктуре.

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По плану, каждая большая база в континентальной части США должна иметь возможность автономно снабжать себя электроэнергией, водой, топливом и связью в течение 90 дней.

Для этого рассматривается использование портативных ядерных реакторов, больших аккумуляторных систем и независимых локальных энергосетей.

«Мы не хотим полагаться на стандартную гражданскую муниципальную инфраструктуру для обеспечения национальной обороны. Мы просто не можем этого делать. Это неприемлемый риск», — заявил главный представитель Пентагона Шон Парнелл.

По его словам, электроэнергия сегодня является основой для ведения боевых действий.

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«Без электричества вы теряете связь, водоснабжение, логистику, производственные линии и даже базовые структуры военного командования», — подчеркнул он.

Гражданские заводы будут готовить к работе на армию

Отдельная часть плана касается индустрии. Пентагон хочет заранее определить гражданские предприятия, которые в случае войны смогут быстро перейти на оборонное производство.

Для этого планируется создать сеть резервных производственных мощностей. Еще до начала возможного кризиса для таких заводов должны определиться технические требования, условия контрактов, правила кибербезопасности и процедуры перехода на военное производство.

Также Пентагон хочет проводить производственные стресс-тесты и мобилизационные учения, чтобы проверить, смогут ли компании продолжать выпуск необходимой продукции во время продолжительных перебоев.

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Для критически важных военных нужд планируется иметь по меньшей мере два независимых источника поставки или производства, чтобы потеря одного поставщика не остановила сделки.

Стратегические запасы включают боеприпасы, горючее, критические минералы, электронику, запчасти и медикаменты.

Готовятся и к проблемам в космосе

Программа также предусматривает защиту спутниковой связи и военной навигации при глушении GPS или нарушении работы других космических систем.

Министр обороны США Пит Хегсет официально основал программу «Fortress America» меморандумом от 30 сентября. Ее цель описали как создание «родины, которую невозможно уморить голодом, закрыть или отрезать от внешнего мира».

Программа имеет пять основных направлений: энергетическая независимость, защита цепей снабжения, стратегические резервы, защита военных объектов и устойчивость в космическом и электромагнитном пространстве.

«Такие решения нельзя принимать уже в разгар глобального конфликта на нескольких фронтах. Нам нужен план», — заявил Парнелл.

США сокращают военное присутствие на Ближнем Востоке

Подготовка Пентагона к кризисным сценариям проходит на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Ранее США начали передислоцировать часть военных из баз в Иордании, Катаре и Кувейте, а также сокращать дипломатический персонал в регионе.

Американские чиновники связывали эти меры с угрозами со стороны Ирана и риском возобновления масштабных боевых действий. Дополнительную опасность представляют атаки поддерживаемых Тегераном хуситов на гражданские аэропорты и критическую инфраструктуру Саудовской Аравии.

В Центральном командовании США заявляли, что перемещение военных и техники необходимо для поддержки боеготовности и защиты американского персонала и интересов в регионе.

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