Пентагон предупредил об ударе "Орешником" по Украине в ближайшие дни

Россия может вскоре снова запустить против Украины свою смертоносную новую баллистическую ракету средней дальности, которую президент государства-агрессора Владимир Путин называет "Орешником".

Об этом заявила пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх во время брифинга в среду, 11 декабря, передает Associated Press.

По ее словам, атака может быть осуществлена "в ближайшие дни".

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Она добавила, что США не считают эту ракету под названием "Орешник" менящей правила игры на поле боя, и отметила, что россияне "стараются использовать каждое оружие, которое они имеют в своем арсенале, чтобы запугать Украину".

Пресс-секретарь Пентагона сказала, что США основывают свое предупреждение на новой оценке разведки, но она не предоставила никаких других деталей, в частности, относительно того, куда именно Россия может нанести удар.

Ранее в среду официальные лица США заявили, что США видят, как россияне готовятся к очередному запуску ракеты, впервые использованной в прошлом месяце при обстреле города Днепра. Чиновники говорили на условиях анонимности.

В этот же день министерство обороны России заявило, что Силы обороны Украины совершили атаку шестью ракетами ATACMS на военный аэродром в Ростовской области, отметив, что "это не останется без ответа".

Напомним, эксперт международных отношений Валерий Чалый заявил, что Россия готовится к демонстрационному удару стратегическим оружием по западу Украины или попытается атаковать Киев в промежутке между 10 и 19 декабря.

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