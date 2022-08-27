Пентагон приобретет зенитные комплексы ПВО для Украины более чем на $180 млн

Минобороны США сообщило о заключении контракта на закупку передовых зенитных ракетных комплексов класса "земля-воздух" для нужд ВСУ.

В рамках инициативы по содействию безопасности Украины Пентагон заключил контракт с компанией Raytheon Co. стоимостью более $180 млн на приобретение средств для противовоздушной обороны среднего радиуса действия, известных под торговой маркой NASAMS.

Об этом сообщили на сайте оборонного ведомства США.

"Компания Raytheon Co., Тьюксбери, штат Массачусетс, получила контракт с фиксированной ценой на сумму $182 млн 295 тысяч 333 доллара США на закупку национальных передовых ракетных комплексов класса "земля-воздух" (NASAMS)", — говорится в сообщении.

Оборонное ведомство отмечает, что комплексы будут изготовлены в штате Массачусетс, с вероятной датой завершения 23 августа 2024 года.

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На сайте компании уточнили, что эти системы будут предоставлены Украине в ответ на потребность в защите от угроз с воздуха.

"Компания Raytheon Missiles & Defense и наши партнеры усердно работают над тем, чтобы быстро доставить эту важнейшую проверенную систему противовоздушной обороны, чтобы помочь украинскому народу защитить свою родину", — говорится в заявлении руководства компании.

Зенитная ракетная система NASAMS разработана Raytheon Missiles & Defense и норвежской Kongsberg Defense & Aerospace. Она служит для уничтожения вражеских самолетов, беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет.

Напомним, ко Дню Независимости 24 августа Соединенные Штаты Америки выделили Украине самый большой пакет военной помощи с начала полномасштабного вторжения РФ. Речь идет о почти трех миллиардах долларов.

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