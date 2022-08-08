Пентагон привел статистику "значительных потерь" российских оккупантов в войне против Украины

На войне против Украины Россия уже потеряла 70-80 тысяч своих военных.

Эта цифра включает ликвидированных и раненых российских оккупантов.

Об этом 8 августа на брифинге сказал заместитель министра обороны США Колин Кал, пишет CNN.

" Я думаю, можно с уверенностью предположить, что россияне, вероятно, имеют 70-80 тысяч потерь. И это меньше, чем за шесть месяцев войны. Это число может быть чуть ниже или чуть выше", — сказал Кал.

В Пентагоне потери российских оккупантов на войне против Украины назвали значительными. Там отметили, что Путин не добился ни одной из целей, которые планировал 24 февраля в день полномасштабного вторжения. Колин Кал также отметил, что у украинских военных гораздо больше мотивации на поле боя, чем у российских оккупантов.

По официальным данным Генштаба, ВСУ с начала широкомасштабного вторжения РФ уже ликвидировали более 42,3 тысяч оккупантов.

Читайте также: