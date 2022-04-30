Пентагон: Россия выбилась из графика проведения военной кампании на Донбассе

Российская военная кампания в Донбассе, целью которой является установление полного контроля в регионе, продвигается медленнее, чем было запланировано.

Российские военные терпят неудачи, поэтому отстают от своих планов.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона.

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"Мы считаем, что они продолжают создавать условия, чтобы совершить более масштабное и затяжное наступление", — отметили в Пентагоне.

По мнению американского военного ведомства, российские войска отстают от своих планов как минимум на несколько дней.

Основными причинами этого США считается эффективное сопротивление ВСУ и осторожность, которую армия РФ проявляет после неудач под Киевом. Российские войска, в частности, боятся оторваться от своих линий снабжения.

По данным американской разведки, на юге и востоке Украины дислоцированы 92 российских тактических батальонных группы, еще несколько ждут границы со стороны России.

Однако у американских специалистов есть сомнения в их боеготовности, потому что большая их часть сформирована из военных, проведших несколько тяжелых недель на других флангах в первые недели вторжения.

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Напомним, в Донецком направлении подразделения врага ведут активные действия практически вдоль всей линии столкновения. Основные усилия противника сосредоточены на ведении наступательных действий на Северодонецком, Попаснянском и Кураховском направлениях с целью взятия под полный контроль Попасного, Рубежного и развития наступления на Лиман, Северодонецк и Славянск.

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