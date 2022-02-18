Перебит газопровод и поврежденные дома: в ГСЧС рассказали о последствиях обстрелов оккупантов в Станице Луганской

Пострадавших из-за обстрелов нет.
По состоянию на 23:00 17 февраля спасатели в Станице Луганской трижды выезжали ликвидировать возгорание из-за обстрелов со стороны "ЛНР".
Об этом сообщили в ГСЧС Украины.
Спасатели сообщили, что они по состоянию на 23:00 17 февраля несколько раз выезжали ликвидировать возгорание:
- улица Магистральная — в результате обстрела разрушены перекрытия здания, выбиты стекла в 8 окнах. Пострадавших нет.
- улица Магистральная — в результате обстрела разрушены перекрытия и покрытия, частично поврежден фронтон здания, выбиты стекла в 8 окнах. В результате повреждения газопровода было возгорание кровли на площади 4 м. кв. Пострадавших нет.
- улица Бузкова — возле нежилого дома перебит газопровод, идет утечка газа (без горения), напротив этого дома в результате обстрела поврежден фасад и выбиты стекла в 3 окнах. Пострадавших нет.
Информация о еще одном пожаре не подтвердилась.
Напомним, в Станице Луганской в четверг, 17 февраля, российские боевики из тяжелого вооружения попали в жилой дом по улице Магистральной, 8. В помещении вспыхнул пожар.