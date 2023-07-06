Перебои с электроснабжением и мобильной связью во Львове

В ночь на четверг, 6 июля, во Львове после серии взрывов во время масштабной воздушной тревоги зафиксированы перебои с электроснабжением и мобильной связью.

Об этом сообщает депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.

"Есть сейчас информация по городу об отключении света, также пишут о проблемах с мобильной связью, соблюдаем информационную тишину", – написал он на своем Telegram-канале.

Напомним, россияне атаковали Украину ракетами. Воздушные цели запустили в направлении Киева, но они изменили направление и улетели на запад страны. Затем во Львове прозвучала серия взрывов.