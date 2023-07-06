Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Перебои с электроснабжением и мобильной связью во Львове

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
4694
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Перебои с электроснабжением и мобильной связью во Львове

Во Львове перебои со светом после серии взрывов / Фото: Getty Images

Россияне атаковали ракетами западную Украину.

В ночь на четверг, 6 июля, во Львове после серии взрывов во время масштабной воздушной тревоги зафиксированы перебои с электроснабжением и мобильной связью.

Об этом сообщает депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.

"Есть сейчас информация по городу об отключении света, также пишут о проблемах с мобильной связью, соблюдаем информационную тишину", – написал он на своем Telegram-канале.

Напомним, россияне атаковали Украину ракетами. Воздушные цели запустили в направлении Киева, но они изменили направление и улетели на запад страны. Затем во Львове прозвучала серия взрывов.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
4694
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация