Перебрасывает ли Россия свои войска из Украины на Белгородщину: в разведке рассказали

Юсов отметил, что опрокидывание отдельных подразделений с линии фронта – это не очень быстрый процесс.

ГУР Минобороны Украины сейчас проверяет информацию о планах России перебросить войска с оккупированных территорий в Белгородскую область.

Об этом представитель украинской разведки Андрей Юсов сообщил в эфире телемарафона "Единые новости" 24 мая.

Так, представитель ГУР ответил на вопрос об опрокидывании российских войск в Белгородскую область, сказав, что этот процесс не быстрый, он нуждается в подготовке.

"Да. Такая информация есть. Она сейчас проверяется и отслеживается. Мы просто должны понимать, что опрокидывание отдельных подразделений, особенно с линии фронта, – это не очень быстрый процесс. Он нуждается в подготовке и реализации. Мы внимательно следим за этой информацией", – рассказал Юсов.

Напомним, накануне заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что перед россиянами встал вопрос перегруппировки сил "для утихомиривания ситуации в Белгородской области". А РФ фактически все силы бросила на украинские фронты.

Напомним, 23 мая добровольцы легиона "Свобода России" и "Русского добровольческого корпуса" сообщили, что "демилитаризовали" мотострелковую роту вооруженных сил РФ и уничтожили их бронетехнику в Бэлгородской области.

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