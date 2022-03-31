Категория
Война
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Перебрасывают боевиков в Беларусь и хотят прорваться в три области: Генштаб о планах РФ

Дата публикации
Просмотры
2226
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Перебрасывают боевиков в Беларусь и хотят прорваться в три области: Генштаб о планах РФ

Иллюстративное фото. / Associated Press

Оккупанты хотят установить контроль над частями территорий Харьковской, Луганской и Донецкой областей.

Российские оккупанты готовятся к новому наступлению на Украину. Они перебрасывают боевиков в белорусский Гомель и пытаются создать новую группировку на слобожанском направлении.

Об этом 31 марта говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

"Российские оккупационные войска пытаются создать новую группировку войск на Слобожанском направлении с целью установления контроля над частями территорий Харьковской, Луганской и Донецкой областей, включая блокаду городов Славянск и Краматорск. Враг продолжает атаковать город Попасная, вероятно, с целью отвлечения внимания военного руководства Украины от попыток установления контроля над Изюмом и Мариуполем. На Северском направлении фиксируется переброска в белорусский город Гомель наемников из стран Ближнего востока", — говорится в сообщении.

Читайте также:

Какая она - жизнь в бомбоубежище: новая серия сюжетов о жизни в укрытии

Какая она - жизнь в бомбоубежище: новая серия сюжетов о жизни в укрытии
Следующая публикация