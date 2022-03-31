Перебрасывают боевиков в Беларусь и хотят прорваться в три области: Генштаб о планах РФ

Оккупанты хотят установить контроль над частями территорий Харьковской, Луганской и Донецкой областей.
Российские оккупанты готовятся к новому наступлению на Украину. Они перебрасывают боевиков в белорусский Гомель и пытаются создать новую группировку на слобожанском направлении.
Об этом 31 марта говорится в сообщении Генштаба ВСУ.
"Российские оккупационные войска пытаются создать новую группировку войск на Слобожанском направлении с целью установления контроля над частями территорий Харьковской, Луганской и Донецкой областей, включая блокаду городов Славянск и Краматорск. Враг продолжает атаковать город Попасная, вероятно, с целью отвлечения внимания военного руководства Украины от попыток установления контроля над Изюмом и Мариуполем. На Северском направлении фиксируется переброска в белорусский город Гомель наемников из стран Ближнего востока", — говорится в сообщении.
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