Перебрасывают оружие и хотят втянуть Беларусь в войну: Генштаб ВСУ о действиях оккупантов

Перебрасывают оружие и хотят втянуть Беларусь в войну: Генштаб ВСУ о действиях оккупантов

Российские захватчики хотят втянуть Беларусь в войну против Украины.

Российские захватчики продолжают активно использовать транспортную сеть республики Беларусь. Также белорусские чиновники лоббируют отправку белорусских военных на войну против Украины.

Об этом 26 марта говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Россия перебрасывает на территорию Беларуси военные грузы, в том числе разные типы ракет и боеприпасов, используя для этого транспортные самолеты АН-124.

"Такой способ доставки обусловлен блокировкой железнодорожных путей по отдельным направлениям. Население Республики Беларусь не поддерживает вовлечение собственных вооруженных сил в войну, развязанную российской федерацией против Украины. В то же время, оказание военной поддержки российской агрессии и вопроса направления белорусских подразделений в Украину, лоббируется группой высокопоставленных чиновников и генералов из состава Совета безопасности Республики Беларусь", — говорится в сообщении.

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